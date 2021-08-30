▲ 【業績】藍鼎國際半年蝕6.24億 流動負債淨額高達8.27億元 惟資本承擔只餘465.7萬元

備受負面消息困擾的藍鼎國際 （00582） 公布上半年業績，期內收入約4.77億元，按年增81.8%；淨虧損約6.24億元，按年減少21.2%；每股蝕17.16仙，不派中期息。核數師誠豐會計師指出，藍鼎國際半年虧損淨額6.24億元，截至6月底，其流動負債淨額為8.27億元，而公司資本承擔為465.7萬元，反映公司存在對持續經營能力構成重大疑問的重大不明朗因素。

藍鼎國際董事認為，根據集團現金流量預測及已取得銀行意向書，願意續訂銀行借貸，集團將提供充足的營運資金助其運營及履行財務責任，截至6月底，公司銀行借貸結餘為24.25億元，將於一年內到期。

藍鼎國際旗下南韓濟州在今年1月遺失145.55億元韓圜（相當約1.04億港元），而公司已找回現金134億韓圜（約9189.1萬元，藍鼎國際稱，目前韓國警方調查仍正在進行中，但當局扣押上述了的134億韓圜，估計法律程序完成後，扣押款將歸還集團。現金事件導致的金額遺失約2896.1萬元已予入賬，並於去年度綜合損益表內反映。

去年底傳出主席仰智慧遭中證監調查，藍鼎國際公告未有披露仰智慧去向，只提到仰智慧因須處理於香港境外之其他事務，未能出席今年6月舉行之股東週年大會。獨立核數師稱，此舉偏離企業管治守則條文E.1.2。

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編輯：李哲毅