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【私有化】越秀集團完成私有化　創興銀行正式退市、結束27年上市地位

股市 18:59 2021/09/30

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【私有化】創興銀行私有化獲通過、周四為最後交易日　9月30日後除牌

創興銀行 （01111） 私有化決議案在8月底獲大比數通過。越秀集團今日收市後宣布，已完成私有化創興銀行，創興銀行今日正式從聯交所退市，結束27年上市地位。

越秀集團表示，感謝股東對創興銀行一直以來的支持，多謝股東對此次私有化建議投下贊成票，並獲高票贊成通過。此次交易已充分考慮各方利益，以及創興銀行眾多小股東的權益，形成多方共贏的局面。

私有化方案在8月底的法院會議上，以獲99.97%高票贊成。股東特別大會上，贊成有關計劃特別決議案及普通決議案的票數亦高達99.91%。其後，私有化計劃於2021年9月23日舉行的法院聆訊獲得批准。

創興銀行2020年報披露，銀行計劃於中國內地成立全資附屬公司，發展新的核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。為落實此發展計劃，管理層估計創興銀行於未來數年將需要龐大股本資金，為擴展業務及長期增長提供資本。

創興銀行私有化議案通過後，9月2日是在聯交所買賣的最後時限，9月30日下午4時撤銷股份於聯交所的上市地位，創興將於10月7日或之前向計劃股東寄發註銷價現金付款之支票。

（第二版：更新內容）

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