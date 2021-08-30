▲ 【業績｜內房股】融創中國半年多賺9% 預計下半年房地產銷售平穩

融創中國 （01918） 公布上半年業績，期內收入約958.2億元（人民幣，下同），按年增約23.9%； 純利約119.9億元，按年增9.4%；每股純利2.62元，不派中期息。

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融創連同其合營公司及聯營公司的總合同銷售金額約為3,207.6億元，按年增64.3%。融創稱，物業銷售收入按年增約19.7%至875億元，物業交付總面積按年增60.7%至782.1萬元。

融創上半年新增權益土地儲備約1,708萬平方米，新增權益貨值約2,135億元，截至6月底，集團連同其合營公司及聯營公司的權益土地儲備約1.64億平方米，權益土地儲備貨值預計約為2.0萬億。

三條紅線進度方面，截至6月底，融創淨負債率約為86.6%，較去年底下降約9.4個百分點；非受限現金短債比約為1.11， 較去年底提升約0.03；剔除預收款項後的資產負債率約為76.0%，較去年底下降約2.3個百分點。融創估計，下半年房地產銷售市場整體將較為平穩，而預計集團總可售資源超過6,600億元。

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