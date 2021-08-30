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【美股焦點】三大指數齊升 內地限制未成年人打機時間 網易 嗶哩嗶哩齊跌

股樓投資 21:52 2021/08/30

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美股三大指數周一（30日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升35.63點及0.1%，報35,491.43點，標準普爾500指數升7.66點及0.17%，報4,517.03點，納斯達克指數升36.72點及0.24%，報15,166.22點。

國家新聞出版署發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，限制所有網絡遊戲企業向未成年人提供服務時間，網易（NTES）跌7.99%、嗶哩嗶哩（BILI）跌5.88%。

摩根士丹利上調新東方（EDU）和好未來（TAL）評級，新東方漲3.75%、好未來漲3.02%

同場加映：【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

網易（美：NTES） 美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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