【美股焦點】三大指數齊升 內地限制未成年人打機時間 網易 嗶哩嗶哩齊跌

美股三大指數周一（30日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升35.63點及0.1%，報35,491.43點，標準普爾500指數升7.66點及0.17%，報4,517.03點，納斯達克指數升36.72點及0.24%，報15,166.22點。

國家新聞出版署發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，限制所有網絡遊戲企業向未成年人提供服務時間，網易（NTES）跌7.99%、嗶哩嗶哩（BILI）跌5.88%。

摩根士丹利上調新東方（EDU）和好未來（TAL）評級，新東方漲3.75%、好未來漲3.02%

同場加映：【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠