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【美團業績】美團績後升逾半成　王興：短期生意或受監管衝擊、有共同富裕DNA

股市 14:25 2021/08/31

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【美團業績】美團王興：因應監管調整業務運作　短期生意或受潛在衝擊　共同富裕扎根公司DNA

內地互聯網巨企美團 （03690） 今日發布次季成績表，期內收入、虧損程度均好過市場預期，惟市場焦點仍落在數據算法監管、提高送餐員佣金對公司業務影響，董事長兼首席執行官王興在分析員會議上指出，集團因應各項監管而調整業務運作，承認此舉短期內或對生意有「潛在衝擊」（Potential Impact），但認為長遠有助集團以至行業更健康地發展。

美團今早高開3.4%，一度倒跌，但午後升幅一度擴至6%，高見243.4元，最新報240.8元，成交近86億元。

美團次季收入增77% 勝預期　外賣經營溢利近24.5億人幣　將引入無人機減輕騎手負擔，看【下一頁】

近月內地提出「共同富裕」方針，王興指出，「共同富裕」已扎根在美團的DNA，甚至體現在公司名字之上。他解釋，「美」代表「更好」，「團」代表「一起」，所以美團意思就是「一起變得更好」。

王興提到，內地當局推出一連串互聯網相關的監管，覆著數據、電商等，認為有助互聯網行業可持續以及公平地發展，而海外地區也有類似規管，強調公司會主動排查所有業務，確保符合監管要求。

騎手成本增加 美團推出不同措施改善送餐效率

內地監管當局要求提高外賣送餐員權益，首席財務官陳少暉稱，雖然騎手成本增加，但因福利提升而帶動騎手保留率，對未來外賣業務仍有信心。陳少暉解釋，集團推出不同措施改善送餐效率，例如推出智能取餐柜、無人機送餐等。

問及內地收緊數據算法規管，會否拖累到店服務下的廣告業務發展，陳少暉表示，集團現時正評估上述舉動所帶來影響，冀了解監管邏輯以及當局憂慮，強調公司一直以合規方法處理個人數據，長遠而言，法規對行業具正面作用。對於社區團購的發展步伐，王興稱，上季建立冷鏈物流，以確保產品品質及新鮮產品的配送，未來會著力提升營運效率，以及引入更多產品種類。

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編輯：李哲毅

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港股 新經濟股 美團－W（03690）

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