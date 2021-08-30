【業績｜新能源】贛鋒鋰業上半年盈利升797%、賺逾14億人幣　進一步開發及升級鋰電池生產

▲ 贛鋒鋰業上半年盈利升797%

贛鋒鋰業 （01772） 公布，上半年股東應佔溢利為14.15億元（人民幣，下同），按年上升797%；每股盈利1.04人幣，不派中期息。期內，贛鋒鋰業收入40.25億元，按年升69.5%；毛利率由19.45%升至34.91%，因銷售價格持續上漲。

麥格理指贛鋒鋰業為電池供應鏈龍頭，詳見【下一頁】

公司指，計劃於2025年或之前形成總計年產不低於20萬噸LCE的鋰產品供應能力，包括礦石提鋰、鹵水提鋰及黏土提鋰產能。公司看好更長期全球範圍內的鋰市場發展，未來要形成不低於60萬噸LCE的鋰產品供應能力，以及匹配的鋰資源項目儲備。

公司擬進一步開發及升級現有鋰電池生產，開展新一代固態鋰電池技術研發和產業化建設；及進一步擴張消費類電池、動力與儲能電池、TWS無線藍牙耳機電池產能產量。發展鋰電池回收業務方面，公司將建立每年可回收10萬噸退役鋰電池的大型綜合設施。

贛鋒鋰業周一漲7.2%，收報174.2元，成交14.84億元，總市值2504億元。

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編輯：區嘉俊