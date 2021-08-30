YouTube設22.7萬平方呎表演場地　首項活動下月舉行（多圖）

▲ 首項活動是即將於9月3日的荷里活黑色喜劇節。

YouTube早前與荷里活公園（Hollywood Park） 達成協議，在加州開設可容納6000名觀眾的YouTube劇院（YouTube Theater），目標是成為多元化的現場表演場地。而首項活動是即將於9月3日的荷里活黑色喜劇節（Hollywood Black Comedy Festival）。

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YouTube劇院佔地22.7萬平方呎，樓高三層。作為實體表演場地，YouTube期望可在該場所舉行演唱會、頒獎禮、電競比賽等現場活動。由於著重現場體驗，舞台距離最遠的座位僅相距164呎，希望可以讓表演者及觀眾帶來近距離的體驗。

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YouTube劇院亦投入不少資源於數碼科技，包括在建築物外牆設置巨型屏幕，展示YouTube商標，而該屏幕上的圖像將會與訪客互動。投術包含多個互動模式，例如鏡像、變型等。該場地計劃的第一項活動是將於 9 月 3 日開始的荷里活黑色喜劇節，

YouTube 劇院是荷里活公園的一部分，總佔地300 英畝，定位為體育和娛樂目的地。建成後將擁有25英畝的公共公園和開放空間，亦是SoFi 體育場和美國航空廣場的所在地 。同時，該項目亦會有50萬平方英尺的零售區 ，預計明年春季或之前全部向公眾開放。

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責任編輯：葉泳珊