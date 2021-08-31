【恒大恒馳】恒大汽車上半年淨虧損擴大至逾47億元人幣　銷售及營銷費用大增94%、今低開近半成

▲ 恒大汽車指，將繼續努力推進恒馳系列產品的量產工作，並推進天津、上海、廣州等整車研製基地投產工作

恒大汽車 （00708） 上半年淨虧損擴大至47.87億元（人民幣，下同），主要由於集團正處於拓展系能源汽車業務的投入階段，新能源汽車業務的市場推廣費用及研發投入增加，以及健康業務毛利減少。期內新能源汽車分部收入下降30.2%至3698萬元，因電池銷售收入減少，但受惠於健康管理分部收入大增，整體收益增加53.5%至69.23億元。

恒大汽車今早低開近半成，跌4.5%，報5.78元。

新能源汽車的廣告開支及研發費用大增

集團毛利下降80.4%至2.47億元，毛利率大跌24.42個百分點至3.57%，因新增的養生空間收入對應的毛利率因項目所處位置不同，而且提供給客戶較大的折扣優惠，平均銷售價格下降。

期內銷售及營銷費用大增94.2%至14.52億元，行政費用亦增加48.8%至20.88億元，主要由於新能源汽車的廣告開支，及對新能源汽車產業投入了大量研發費用，並為瀋陽項目的在建工程計提了減值準備。

已發布9款新能源汽車

恒大汽車指，將致力於全球新能源汽車的研發製造和應用推廣，已構建覆蓋整車製造、電機電控、動力電池、智能網聯、自動駕駛、汽車銷售及智慧充電等領域的新能源汽車全產業鏈；同步研發設計14款車，目前已發佈9款。

集團將繼續努力推進恒馳系列產品的量產工作，並推進天津、上海、廣州等整車研製基地及揚州、鄭州等零部件研製基地的正式投產工作，力爭順利完成產能目標。截至6月底，已簽約的未來資本開支約為182.6億元。

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