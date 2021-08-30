【恒大系業績】恒騰網絡半年盈轉虧　淨虧損24億元人幣

▲ 恒騰網絡管理層認為中國流媒體行業處於上升發展期，政策法規清晰有利

恒大 （03333） 與騰訊 （00700） 合資公司恒騰網絡 （00136） 上半年盈轉虧，淨虧損24.48億元（人民幣，下同），期內收入升逾11.3倍至13.95億元。截至6月底，恒騰按個別基準就應收貿易款項確認虧損撥備約521.4萬元。

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集團在中國開展內容製作及線上流媒體業務，上半年營業額約13.4億元。流媒體業務成本主要為內容成本、人工成本以及折舊及攤銷成本，分類毛利約4.70億元，毛利率為35% 。扣減銷售及營銷成本、行政及其他開支約2.64億元後，該分類錄得除稅前溢利約2.06億元。

截至6月底，南瓜電影當月新增註冊會員數666萬人，當月付費訂閱用戶數達493萬人。南瓜電 影累計註冊會員數達6,194萬人，累計付費訂閱用戶數2,462萬人，有效付費用戶數突破1,052萬。

集團管理層認為中國流媒體行業處於上升發展期，政策法規清晰有利，當前發展勢頭強勁、未來發展前景廣闊。

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