【中銀2388】中銀香港：維持派息比率最低40%目標　資產質素穩定可控

中銀香港 （02388） 上半年盈利按年倒退17%，雖然中期息維持每股0.447元，但派息比率就不足40%。集團財務總監隋洋指，下半年無計劃更改派息比率40%至60%的區間目標，在目前集團資本充足的情況下，會充分考慮資本要求、經營挑戰及監管要求等決定全年派息水平。

上半年，中銀的款及其他賬項減值準備淨撥備按年雖有所減少，但較2020年底仍見上升。風險總監蔣昕解釋，考慮到疫情仍然反覆，而且政府支援措施即將完結，如貿易、航空及旅遊等部分受疫情打擊的客戶在還款仍有一定壓力，因此提前撥備。

但蔣昕強調，受疫情影響嚴重行業的貸款合計1,628億元，佔總貸款約10%，影響有限，強調整體資產質素穩定可控，有信心全年資產質素繼續好過市場水平。

港息再跌空間有限 有信心全年貸款中高單位數增長

市場關注美國聯儲局「收水」及加息步伐。隋洋坦言，港美息率不斷下滑，但再下跌空間有限，未來會通過擴大生息資產規模、加大在高收益資產的投放及壓縮定期存款等方式，改善資產負債結構，會密切關注美國加息時間表，爭取做好下一個加息周期的資產管理機制。

期內，中銀活期及儲蓄存款餘額增加8.3%，佔總存款額68.8%。

副董事長兼總裁孫煜補充，低息是行業性的挑戰，難言聯儲局實際加息時間，但同時會爭取長期改善客戶結構、豐富產品及開拓多元收入以應對低息挑戰。

中銀上半年貸款增長達6.1%，較市場整體增長4.4%更高。副總裁王兵指，隨著疫苗接種率持續上升，市場對經濟增長的預測都有所上調，在逐步向好的情況下，有信心下半年貸款仍然可以跑贏大市，並達到年初訂立的全年中高單位數的貸款增長，未來會循跨境融資、亞太區發展機會、人民幣資產及綠色金融4方面推動貸款增長。

孫煜：已經調整部分員工薪酬 並正增聘人手

受疫情影響，中銀今年5月傳出全體凍薪消息。孫煜回應時指，過去2年與員工共渡時艱未有裁員，該行一直根據經濟、市場環境及員工表現等指標釐定員工薪酬，又透露已經調整部分員工的薪酬，並正按業務需求增聘人手。

中銀傳全體員工凍薪 中銀香港：員工調薪因個人表現而定｜詳見【下一頁】

截至6月底止，中銀全職員工數目14,462人，按年少405人，較2020年底則減少453人。

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