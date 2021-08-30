【美股焦點】Amazon聯手推出「先買後付」服務 Affirm股價盤前飆升四成

自去年疫情爆發以來，「先買後付」（Buy now, pay later，簡稱BNPL）的消費形式在年輕人中成為新潮流，上周五（27日）亞馬遜正式宣布聯手Affirm(AFRM) ，首次推出「先買後付」服務，帶動Affirm股價本周一（30日）盤前飆升逾4成。

針對是次合作，Affirm資深銷售副總裁 Eric Morse 稱：「我們未來帶給美國亞馬遜網站數千萬名用戶的服務，透明、可預測、且降低購買門檻。」亞指Affirm將會成為信用卡之外的支付選項，而這符合亞馬遜希望帶給消費者更大消費彈性的期望。

「先買後付」，顧名思義就是讓用家在支付之前享受到商品或服務。目前在這一行業內，主要提供商包括澳洲的Afterpay（澳：APT）、Affirm及瑞典的Klarna等，三者皆是提供「先買後付」服務，在一定時間內為投資者提供零息分期付款。

這項服務在疫情後日益受到消費者歡迎，從綫上到綫下購物，吸引了愈來愈多消費者與企業的參與。早前美國移動支付公司Square（SQ）曾宣布，收購澳洲金融科技公司Afterpay（澳：APT），預計將於明年完成交易。另外科技巨頭蘋果（美：AAPL）亦有意進入這一市場，公司早前曾透露，未來將與高盛（美：GS）合作推出「先買後付」的支付服務「Apple Pay Later」。

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编辑：李勝男