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【理財智慧】甚麼叫ETF?

理財智慧 20:01 2021/08/30

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筆者早前文章中，建議讀者如果想投資指數，可以買入ETF，但對初學者而言，不清楚甚麼是ETF。

ETF全名是交易所買賣基金（Exchange Traded Fund），即是在交易所買賣的基金，一般基金買賣需經過銀行認購或贖回，需時較久，手續費較貴，而且沒有即時報價，投資者不會知道自己基金的即市價格。ETF因為在交易所買賣，投資者可以在交易時段隨時成交，手續費較低，而且有即時報價。

大部分的ETF都是追蹤單一指數或資產，最為香港人熟悉的，是追蹤恒生指數的盈富基金（02800）或追蹤金價的SPDR金ETF（02840）。它們的運作模式，都是買入所追蹤的資產，盈富按比例買入所有恒指成份股，SPDR金ETF便買入實金。然後再將基金分割成多個基金單位出售，在公開市場買賣。因為每個基金單位背後有相應資產，因此理論上基金價格會與所追蹤資產一致。

投資ETF相比直接投資資產的好處是，毋須持有資產，例如買賣指數，如果要自行按比例買賣指數成份股，十分費時失事，買賣實金等又要有儲存等問題。ETF就提供了一個方便快捷的途徑，投資者容易參與一些較難參與的市場。試想像想買入黃金，要到銀行總行買入金幣、金條，再找地方儲存，容易令人卻步。

同場加映：【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

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撰文 : 龍瑞成

金價 黃金 基金 SPDR金ETF（02840） 盈富基金（02800） 指數 贖回 恒生指數 香港

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