【投資調查】香港投資者預期投資回報逾11% 5年來最樂觀 為何專家認為屬危險訊號？

過去一年多新冠肺炎情肆虐全球，多國疫情未見放緩，但據施羅德投資進行的環球投資者研究發現，香港投資者即使在疫情持續肆虐的情況下仍然對未來股市回報相當樂觀，但施羅德卻認為屬危險訊號。

▲ 香港投資者對未來每年平均投資回報的預期為11% 以上

施羅德表示，公司就環球各地逾23,000名投資者（包括500名香港投資者）的觀點進行評估，並為市場趨勢提供參考，最新預測反映香港投資者對現時至2026年期間每年投資回報的預期，結果顯示受訪者的樂觀程度為自2016年首次調查以來最高。調查發現，香港投資者對未來每年平均投資回報的預期為11% 以上，投資情緒較過去五年任何時候都更為樂觀。他們作出進一步投資的可能性有所增加，而且審視投資的次數亦將更為頻繁。

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然而，他們預期未來將獲得更高回報的這一點最令人關注。施羅德指，最讓人感到意外的是，這種樂觀情緒是在環球經濟仍在從疫情衝擊中復甦，而且前景極不明朗的情況下出現。從該公司以往的研究結果顯示，香港投資者的年度回報預期從2017年的 9% 升至今年的 11.4%，相當於四年內上升了超過 25%。



事實上，實際投資價值的波動更為劇烈。在這段期間，股市的實際表現極為波動，2019年時的升幅最高，達28%，而2018年則錄得 8% 的最大跌幅。去年受新冠疫情擴散影響，市場的這種大幅波動更濃縮至在短短一年內上演：環球股價一度急挫34%，但市場隨後於9個月內收復失地，並升穿之前的高位水平。

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施羅德投資指，該行經濟師會定期修訂年度投資回報預測。他們所作的預測遠低於投資者的預測。雖然受訪投資者的投資回報預期每年都在上升，但在過去12個月，施羅德投資的經濟師對大部份已發展市場的回報預測均呈下跌趨勢。為何會出現這種差異呢？施羅德投資的投資行為分析專家 Stuart Podmore 認為，投資者因近期事件和市場走勢作出以感性主導的舉動是其中一個原因。他認為疫情肆虐引發焦慮情緒，繼而動搖投資者對長線投資的態度，而投資者認為需要更頻繁地關注持倉表現便是這種現象的表徵。他表示：「疫情、封城措施及所有相關的干擾可能已對投資者處理風險的能力造成影響。這或會導致投資者抱持較不切實際的回報預期。」

今年的研究發現中有一點相當有趣。認為自己具備「專家」或「進階」級別金融知識的投資者對未來回報的預期最高。多達24%的「專家」投資者預期未來五年可實現高於 25% 的年均總回報。金融知識豐富的「進階」投資者亦雄心勃勃，當中有 17% 的投資者希望每年獲得 20% 或更高的投資回報。

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值得留意的是，近年認為自己擁有「專家／進階」級別金融知識的投資者比例亦有所增長。回顧以往的研究報告，該行發現2019年只有 29% 的投資者認為自己是「專家／進階」投資者，但到了2021年，該比例已上升至34%。Stuart表示：「這或許是『事後孔明』及過度自信的表現。」



他續稱：「近幾年市場持續波動，但整體回報極為強勁。因為投資組合價值節節上升，人們便會誤以為自己的所有決定都是正確，但這種想法往往是錯誤的。他們會開始認為投資報捷是因為自己的判斷，而不是他們無法控制的外在因素所致，繼而讓投資者對自己的知識更有信心，並相信可在未來取得勝過別人的投資回報。」



他表示，若發生認知錯誤（如「事後孔明」）的情況，香港投資者有可能會忽略一些本是投資宗旨的長遠目標和計劃，而當情況出現轉變，結果向著較壞的方向發展時，投資者則有可能作出非理性的行為。他又指，從過去18個月的情況已明白到，要為未來作出預測一點都不簡單。對於投資者而言，建基於長遠目標的審慎投資方法或會更為有利，需要對投資回報預期保持謹慎，不能對前景過於樂觀。

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記者：陳詠妍