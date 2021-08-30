【食得入口】人造肉另一新境界 日本有大學研究出3D打印日本霜降和牛

3D打印技術發展已相當成熟，應用在不同類型的工業上，將來或者更可進入食品行業。據外媒報道，日本大阪大學的科學團隊採用乾細胞提取法和3D打印，並結合日本傳統糖果金太郎糖的製作手法，製出號稱是全球第一塊人造和牛肉，並將這一獨特的製備方法命名為「金太郎糖3D打印術」。

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外媒報道，該隊科學團隊所「打印」出來的和牛牛肉，擁有與真正的和牛的雪花紋外觀、質感和味道，更包含蛋白質、脂肪，甚至血管等。另外，此前的人造肉生產技術，大多只能製造出由肌肉纖維構成的接近碎肉末的結構，很難再現肉的複雜組織結構。而「金太郎糖3D 打印術」可定製作出類似於真正肉類的複雜組織結構。

由於畜牧業已被視為導致氣候問題的因素之一，利用 3D 打印技術「培育」出來的牛排比傳統的同類產品更環保。

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該團隊表示日後通過技術改善，還可做出讓人造肉具備天然和牛肉那樣的大理石紋，也可通過控制脂肪和肌肉的成分含量，來讓人造肉看起來更肥美，或者俱備不同的口感。不過，研究團隊沒有說明生產這種牛排的最終成本，也沒有說明該產品需要多長時間才能進入市場。

事實上，利用3D打印技術製成肉類，以色列初創公司Redefine Meat，去年宣布研發了一種通過3D打印製成的全素牛排Alt-Steak技術，能夠創造與真肉一樣的外觀、質感和味道。該公司更表示，最終目標並非出售人造肉，而是計劃將3D列印裝置和生產肉產品技術商業化，批量向餐廳或食物加工公司售賣。

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