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【業績│資源股】中國稀土上半年純利增長36%不派息　中國內銷市場佔集團稀土產品收入約98%

股市 19:39 2021/08/30

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中國稀土上半年售出稀土產品約440噸，較去年同期減少約35%。

中國稀土 （00769） 上半年純利增長36%至1446.9萬元，收入增長17%至4.6億元，其中稀土分部分入增13%至3.7億元，佔總收入約69%。中國稀土不派息。集團指，由於緬甸政局動盪，加上疫情影響，中國與緬甸兩地邊境持續封閉，嚴重影響緬甸稀土礦材輸入，進口原料顯著減少，亦進一步推高稀土產品價格。

中國稀土上半年售出稀土產品約440噸，較去年同期減少約35%。主要應用在磁性材料的鏑、鋱及鐠釹的銷售量佔本集團期內所有稀土元素銷售量總和的約55%，但銷售額卻佔約85%。銷售單價方面，氧化鏑、氧化鐠釹及氧化鋱的價格較去年同期分別上升約35%、約50%及接近90%。

另一稀土概念股金力永磁申請港上市，詳見【下一頁】

由於歐洲疫情嚴重，上半年暫無出口稀土產品至歐洲。中國內銷市場佔集團稀土產品收入約98%，日本等海外市場佔餘下的約2%。

中國稀土認為，隨高精尖技術的需求和應用增加，推動稀土技術的應用開發，支援稀土平均價格上升，整體稀土行業將呈穩步健康趨勢發展。

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港股 業績公布 純利 派息 中國 中國稀土（00769）

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