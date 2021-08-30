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【業績｜汽車經銷】美東汽車上半年盈利升78%　庫存周轉天數降至8日再創紀錄

股市 19:36 2021/08/30

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美東汽車早前發盈喜，料上半年盈利增長不少於70%。

美東汽車 （01268） 公布，上半年股東應佔溢利5.37億元（人民幣．下同），按年上升78.4%；每股盈利43.11分人幣。公司宣派中期息0.1293人幣，派息率30%；去年同期為派0.1451人幣，派息率60%。

期內，收入118億元，按年增長39.8%。其中，新車銷售業務收入105億元，按年升40.8%。售後服務收益12.64億元，上升31.7%。增長主要得益於高端 品牌車銷售的增長及毛利提升。整體毛利率增加1.1個百分點至約10.8%。

寶馬、保時捷、雷克薩斯及奧迪銷售分別錄得48.4億、20.9億、22億、7500萬元。上半年，公司新建1家門店，收購2家門店。截至期末，共運營自營店66間。

庫存周轉天數由去年底的9天，跌至期內的8天，再創歷史低位，並大幅低於中升控股 （00881） 上半年的20.8天。

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編輯：區嘉俊

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港股 業績公布 美東汽車（01268）

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