  • 29°C
香港時間 : 2021830日 (一) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管調查】市監局：美團未依法申報收購共享單車摩拜　已開展調查工作

股市 19:17 2021/08/30

分享：

【監管調查】市監局：美團未依法申報收購共享單車摩拜　已開展調查工作

市場監管總局表示，共享消費行業合規意識增強，競爭秩序逐步規範，而美團 （03690） 收購共享單車摩拜未依法申報，當局已開展調查工作。市場監管總局又稱，將進一步加大對共享消費領域的監管力度，要求各企業嚴格價格調整內部合規審查流程。

市場監管總局指出，在當局行政指導下，哈囉、青桔、美團、怪獸、小電、來電、街電、搜電8個共享消費品牌經營企業積極整改，取得成效，共享消費領域價格漲勢得到有效遏制，標價逐步透明化、規範化。

市場監管總局舉例稱，共享叉電器行業價格整體小幅回落，相關企業提出了整改計劃，包括進一步完善定價規則，與合作商戶溝通協商，通過直接降價或者降低計費單元等方式下調部分機櫃價格。其中，街電逾8萬台機櫃降價，小電、搜電、怪獸、美團分別有數千台機櫃降價。目前各品牌平均價格為每小時2.2至3.3元人民幣，標價在每小時3元及以下的機櫃佔比69%至96%，從最高價格佔比來看，均不超過1%。

相關文章：

【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期　外賣經營溢利近24.5億人幣　將引入無人機減輕騎手負擔

【監管跌市】市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇　恒生科指午後跌3%、阿里騰訊插4%

編輯：李哲毅

港股 新經濟股 美團－W（03690）

上一篇文章

【業績｜內銀】農行上半年純利按年增12.4%　中行純利增11.9%（第三版）

下一篇文章

【美股期貨】鮑威爾「拖字訣」　美股期貨微升、歐股造好（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【藍籌業績】中石化半年轉賺近400億人幣、中期息0.16元　「十四五」內300億元投資氫能
【藍籌業績】中石化半年轉賺近400億人幣、中期息0.16元　「十四五」內300億元投資氫能
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資近42億　內地限未成年人打機　恒指夜期跌近百點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資近42億　內地限未成年人打機　恒指夜期跌近百點（不斷更新）
【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈16%
【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈16%
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息