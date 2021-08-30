▲ 【監管調查】市監局：美團未依法申報收購共享單車摩拜 已開展調查工作

市場監管總局表示，共享消費行業合規意識增強，競爭秩序逐步規範，而美團 （03690） 收購共享單車摩拜未依法申報，當局已開展調查工作。市場監管總局又稱，將進一步加大對共享消費領域的監管力度，要求各企業嚴格價格調整內部合規審查流程。

市場監管總局指出，在當局行政指導下，哈囉、青桔、美團、怪獸、小電、來電、街電、搜電8個共享消費品牌經營企業積極整改，取得成效，共享消費領域價格漲勢得到有效遏制，標價逐步透明化、規範化。

市場監管總局舉例稱，共享叉電器行業價格整體小幅回落，相關企業提出了整改計劃，包括進一步完善定價規則，與合作商戶溝通協商，通過直接降價或者降低計費單元等方式下調部分機櫃價格。其中，街電逾8萬台機櫃降價，小電、搜電、怪獸、美團分別有數千台機櫃降價。目前各品牌平均價格為每小時2.2至3.3元人民幣，標價在每小時3元及以下的機櫃佔比69%至96%，從最高價格佔比來看，均不超過1%。

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編輯：李哲毅