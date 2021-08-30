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【豪宅蝕讓】沙田九肚山峰洋房　四年貶值逾一成　料業主實蝕近1,400萬

股樓投資 19:19 2021/08/30

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樓市正旺，二手樓價更於早前破頂，但市場亦錄得個別蝕讓個案，沙田九肚山豪宅最近更是連錄蝕讓，業主往往實蝕上千萬元離場。據成交紀錄冊顯示，本月初沙田九肚山峰錄得屋苑首宗二手成交，一幢獨立洋房以7,100萬元沽出，業主帳面已蝕約980萬元，惟計及其他使費料實蝕上1,400萬元。

成交紀錄冊顯示，九肚山峰一幢獨立屋，實用面積2,553平方呎，四房間隔，附設花園及平台，連2個車位以7,100萬元成交，實用呎價約27,810元。原業主於2017年6月以8,080萬元一手買入物業，持貨4年，轉手帳面蝕980萬元，單位貶值約12%。惟若計及業主買入物業時需繳付的343.4萬元印花稅及代理佣金等雜項使費，料實蝕約1,400萬元離場。

資料顯示，九肚山峰位於沙田麗坪路39至77號，項目共設20座洋房，實用面積由1,916至4,047平方呎不等。

延伸閱讀︰THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗　有多功能衣帽間扮靚【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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