【豪宅蝕讓】沙田九肚山峰洋房　四年貶值逾一成　料業主實蝕近1,400萬

樓市正旺，二手樓價更於早前破頂，但市場亦錄得個別蝕讓個案，沙田九肚山豪宅最近更是連錄蝕讓，業主往往實蝕上千萬元離場。據成交紀錄冊顯示，本月初沙田九肚山峰錄得屋苑首宗二手成交，一幢獨立洋房以7,100萬元沽出，業主帳面已蝕約980萬元，惟計及其他使費料實蝕上1,400萬元。

成交紀錄冊顯示，九肚山峰一幢獨立屋，實用面積2,553平方呎，四房間隔，附設花園及平台，連2個車位以7,100萬元成交，實用呎價約27,810元。原業主於2017年6月以8,080萬元一手買入物業，持貨4年，轉手帳面蝕980萬元，單位貶值約12%。惟若計及業主買入物業時需繳付的343.4萬元印花稅及代理佣金等雜項使費，料實蝕約1,400萬元離場。

資料顯示，九肚山峰位於沙田麗坪路39至77號，項目共設20座洋房，實用面積由1,916至4,047平方呎不等。

延伸閱讀︰THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗 有多功能衣帽間扮靚【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

同場加映︰【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機