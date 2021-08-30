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【網絡安全】順豐提醒慎防偽冒SMS短訊　洩露地址及信用卡資料

商業 19:23 2021/08/30

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順豐速運（香港）有限公司（順豐香港）提醒客戶及市民，慎防偽冒SMS短訊，訛稱快件派送問題，以索取市民信用卡資料，意圖詐騙市民金錢。（資料圖片）

順豐速運（香港）有限公司（順豐香港）提醒客戶及市民，慎防偽冒SMS短訊，訛稱快件派送問題，以索取市民信用卡資料，意圖詐騙市民金錢。

【中秋節】想寄月餅給海外親友？　FedEx推出寄送月餅6折運費優惠

順豐表示，近日有不法分子冒用順豐名義發出 SMS 短訊給市民，訛稱短訊接收者錯過包裹派送，要求點擊「SF-delivery.com」以重新安排送遞。當市民點擊後會連接至一個偽冒本公司的網頁，上面顯示地圖及虛假的運單號，先要求市民輸入重新派送的日期，然後要求輸入個人資料，包括︰電話號碼、地址及信用卡資料等以繳付運費。騙徒再利用就這些資料進行詐騙，將受害人的賬戶存款轉走。

順豐香港重申，上述內容之 SMS 短訊並非由順豐發出。對於此類偽冒短訊的詐騙行為，順豐香港定必嚴肅處理，並已報警求助，並積極配合執法機關展開調查。

順豐呼籲客戶及公眾人士提高警覺，慎防受騙︰

1. 順豐香港在派送過程中，絕不會以電話、電郵、SMS 短訊或網上超連結等方式，要求索取客戶的敏感個人資料，包括身份證明文件號碼、銀行戶口號碼或密碼、或信用咭號碼等。

2. 請小心保護個人資料，切勿向任何人透露個人資料及密碼，或進行轉賬及匯款。

3. 切勿下載或安裝不明來歷的應用程式，及將任何資料輸入到不明來歷的應用程式或網址。
4. 若曾向懷疑冒充順豐香港網址連結披露個人資料﹐應立即聯絡順豐香港，並到任何一間警署報案或致電香港警務處反詐騙協調中心18222求助。

5. 如客戶有懷疑，請立即致電客戶服務熱線 （852）2730 0273（香港）或（853）2873 7373（澳門）向客戶服務人員確認短訊或／及來電的真實性。

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責任編輯：李智美

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