【業績｜內房股】世茂集團半年核心淨利潤升11.5%息70仙　料下半年銷售增速放緩

▲ 世茂集團半年核心淨利潤升11.5%息70仙 料下半年銷售增速放緩

世茂集團 （00813） 上半年純利按年升19.3%至62.8億元（人民幣，下同），核心業務淨利潤升11.5%至約61.99億元，擬派中期息70港仙，若不計去年同期特別息，派息升16.7%。世茂管理層指，由於高基數，預期下半年銷售增速會放緩，但集團今年供貨節奏良好，每季都是平均供貨，而且下半年的可售貨值中約75%以上在一二綫及強三綫城市，7月及8月份各自的銷售額均超200億元。

管理層指，集團今年主要策略是確保加快回款，已對9月至第四季的銷售策略作鋪排，主要在政策面較好的城市加大供貨以及前端的去化力度。

毛利率下降為行業大趨勢，但世茂預期，集團毛利率可優於同行。

世茂服務上半年盈利升135%，毛利率跌4.3個百分點，看【下一頁】

上半年簽約額為1527.95億元，按年升38.3%。期內，營業額按年升13.7%至734億元。截至6月底止，集團權益前的土地儲備約為7283萬平方米，上半年新增的土儲為301萬平方米。

拿地方面，管理層指，集團在第一輪集中供地通過合作拿了超過200億元權益前的土地，7、8月由於見到地稍回降，便加大了投資100億元，到目前為止，集團在土地的投資約為300億元。

集團在香港有3個項目，管理層指，酒店已開幕，與多家發展商合作的「維港滙」料銷售逾100億元以上，而九龍半山豪宅項目則預期年底至明年第一季推出市場。

世茂集團是「三道紅線」指標下的「綠檔」企業。截至6月底止，扣除預收款後資產負債率為68%，淨負債率為50.9%，現金短債比為1.9倍。另外，綜合融資成本為5.6%。

在非房開業務方面，集團目標全年收入超過150億元，按年增長約74%。

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編輯：袁諾曦