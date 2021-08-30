【新股IPO】內地茶飲連鎖店古茗計劃明年來港上市 集資最多5億美元

引述外電報道，內地茶飲連鎖商古茗有意最快於明年來港上市，集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元），現正與潛在顧問洽商中。

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根據wind數據顯示，古茗過去已進行來三輪融資，其中，紅杉資本和美團旗下龍珠資本兩次參投，A輪融資中，Coatue Management領投。古茗茶飲品牌母公司為浙江古茗科技，於2010年創立古茗品。

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記者：張以正