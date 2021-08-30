【3D打印】全球首創！　日大學以3D打印技術製作霜降和牛

▲ 日本大阪大學研究團隊早前更將 3D 打印技術應用在和牛中，甚至可以隨意調校脂肪與肉的比例。（AFP）

3D 打印技術應用廣泛，工業、醫療和汽車等產業早已應用該技術。日本大阪大學研究團隊早前更將 3D 打印技術應用在和牛中，甚至可以隨意調校脂肪與肉的比例。

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團隊利用 3D 打印技術製造出來的和牛牛肉，與市場上售賣的和牛牛肉有著相同的雪花紋外觀，更包含蛋白質、脂肪，甚至血管等。不同的是，利用 3D 打印技術製造出來的牛肉比傳統的肉類產品更環保。由於畜牧行業會產生大量溫室氣體，導致氣候問題加劇，所以大阪大學開始以 3D 打印技術進行肉類產品研究。

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然而，3D 打印的牛肉會缺少實際動物牛肉的複雜細胞結構，而團隊就在研究過程中解決了這個問題。他們利用兩種幹細胞（牛衛星細胞和脂肪幹細胞），培育成各種細胞，再利用生物打印技術，製成牛的肌肉、脂肪和血管。

使用 3D 打印製成的肉類，不僅有完整的細胞結構，還保留肉類原有的花紋，而且亦可以解決傳統畜牧業所產生的環境問題。團隊教授松崎典彌表示，透過這項技術，可以對脂肪和肌肉進行調整。意味著食客可因應個人口味及身體情況，購買適合自己的牛肉。

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記者：廖淑瑩