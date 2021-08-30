【職場熱話】月薪3萬自由工 VS 新工5萬返0500 一原因猶豫不決 網民：一年多成24萬都要諗？

人望高處，打工仔考慮跳糟，最實際考慮是人工加幾多，最近有打工仔在討論區發帖，表示新工OFFER較現職每月多2萬元，但卻因返工時間太早，擔心會約不到朋友見面，將來會後悔轉工，結果被網民一面倒表態反對。

事主新舊工作比較：

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對於事主擔心返新工會冇晒朋友，網民普遍持相反意見，「唔係喎，時間幾好用」、「0514其實幾正，返工放工都唔塞車，其實約朋友都係周末架啦，平時咪又係收工返去打機煲劇」、「05-14咁free 點會冇朋友，17-02就真係冇朋友喇」。

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其他網友意見：

一年多成24萬都要諗

5 day？你仲有weekend 約朋友

最辛苦嘅位係調節生活習慣啫，如果你平時0200訓可能一開始真係攞咗你條命，其實習慣咗你會好高效率0500起身，好似突然多左好多時間㗎，同埋可以遠離人煙

點會無朋友？一收工番去瞓，瞓到夜晚8、9點又可以出去，直落第二日返工

我返緊4日0700-1500，同1日0500-1300，時間係非常好用，收工仲可以去食個tea

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記者：李兆明