【金價走勢】麥樸思：環球貨幣將貶值　建議投資組合內配置10%實物黃金

▲ 麥樸思指，持有實物黃金是非常、非常好的行為

有「新興市場之父」稱號、Mobius Capital Parners創辦人之一的麥樸思（Mark Mobius）認為，疫情下各國大力「印鈔」後，貨幣供應急增，環球貨幣明年料會大幅貶值，建議投資者在組合內加入10%黃金。

一向鍾情於黃金的麥樸思指，持有實物黃金是非常、非常好的行為，因不用擔心會被政府沒收，而且隨時都可以取用。

現貨金價去年曾升至破紀錄的2075美元，但隨疫苗出現，避險需求下降，投資者傾向將資金投放在股市，今年來金價累跌逾4%。

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