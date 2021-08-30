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【輝瑞疫苗】新西蘭首宗接種後死亡 疑與心肌炎有關

環球社會熱點 18:38 2021/08/30

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接種mRNA技術的新冠肺炎疫苗屢傳有人出現罕見副作用，甚至是死亡個案。新西蘭一名女子接種輝瑞疫苗後出現心肌炎，其後更不治，成為當地首宗接種疫苗後死亡的案例。監管機構認為，死因與疫苗副作用有關。

【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危 【下一頁】

新西蘭衛生部公布首宗疫苗相關死亡個案，指一名女性在接種輝瑞疫苗後，因為心肌炎而死亡，確切死因有待調查及驗屍官鑑定。新冠肺炎疫苗安全獨立監管委員會（Covid-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board）認為，女子的心肌炎大有可能是疫苗引起。

副作用監控中心（Centre for Adverse Reactions Monitoring）發表聲明，指今次是新西蘭首宗疫苗相關死亡案例，中心亦有接獲數宗有人接種後死亡的個案，但多數被認定與疫苗無關。

【新冠疫苗】確診現血栓機會較打疫苗大 英國研究發現 【下一頁】

衛生總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）強調，確診新冠肺炎比起接種疫苗有更大機率出現心肌炎，政府人員亦對在新西蘭使用輝瑞疫苗仍充滿信心。新西蘭目前已接種逾300萬劑，約23%民眾已完成接種。

責任編輯：吳漢培

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