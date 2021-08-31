英國擬招募阿富汗特種兵 或組新「啹喀兵」

阿富汗現時已由塔利班掌控，但依然有不少政府軍人誓死抵抗。英國傳媒報道，英國政府考慮成立新軍團，招募已撤離阿富汗的政府軍加入。報道引述英國議員指，新兵團或會在編制上保持獨立，就像踞喀兵一樣。

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目前已有數百名前阿富汗政府士兵抵達英國，英國政府正考慮相關安置方式。前退伍軍人部長默瑟（Johnny Mercer）指，不加以利用這批軍人絕對是一種浪費。

《每日電訊報》報道，有英國國會議員及軍事領袖呼籲政府，為阿富汗特種部隊創立一個新兵團，並由英國軍隊協助訓練。

報道指，有原定加入阿富汗政府軍人士，已入讀英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst, RMAS），其後可加入英軍。

有別於坊間普遍認為阿富汗政府軍表現不滯的印象，阿富汗特種部隊在首都喀布爾撤僑過程中發揮重要作用，協助英國在人群找出合符撤離資格人士。

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英國下議院外交事務專責委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）表示，曾與許多現時已抵達英國的阿富汗人一齊訓練及戰鬥，忠誠可靠程度無容置疑，如他們希望繼續服役，英國應表示歡迎。

英國下議院防務委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）透露，該批軍人或會保持獨立編制，就像當年啹喀兵（Gurkhas）一樣，但亦不排除融入英軍系統可能。

英國國防部表示，當局正在評估如何最好地支援，以及利用抵英阿富汗軍人技能及專業知識。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周日在Twitter發布影片表示，願意協助抵達英國的阿富汗人以一切可能方式為英國社會及經濟作貢獻。

責任編輯：李俊儀