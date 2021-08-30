【業績│電訊股】中通服上半年多賺14%　總裁黃曉慶：暫時未有計劃回A 正整合旗下子公司

▲ 【業績│電訊股】中通服上半年多賺14% 總裁黃曉慶：暫時未有計劃回Ａ 正整合旗下子公司

中國通信服務 （00552） 中午公布中期業績，上半年收入約640.99億元（人民幣，下同），按年增19.1%；純利約18.11億元，按年增14.1%，每股純利約0.262元，不派中期息。中通服今日收報3.88元，升6.6%。

中通服上半年電信基建服務的收入為345.47億元，按年增長19.0%；業務流程外判服務的收入為197.87億元，按年增長16.7%；應用、內容及其他服務的收入為97.65億元，按年增長24.6%。

中通服在今年6月引入國家電網旗下國網信通產業集團為戰略性股東，總裁黃曉慶於電話會議表示，公司會繼續進行全方位改革，釋放企業價值，雙方會在電網及5G專網等領域進行深度合作。

問及公司會否分拆業務上市，黃曉慶透露，正在整合旗下子公司，涉及3至4個板塊，希望釋放企業價值，會待事情成熟再作披露。他又透露，集團現時暫時未有回A的計劃。

對於公司會否提高派息，財務總監張煦指出，公司重視為股東帶來回報，同時冀採取穩定及可持續的派息，末期息會綜合考慮業績、行業水平等而決定。她提到，公司現金流在上下半年具有不同趨勢，故不會派發中期息。

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編輯：李哲毅

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