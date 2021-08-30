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【北水基金】中證監提出基金10大關鍵 冀整頓業界亂象

Hot Talk 18:54 2021/08/30

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中證監主席易會滿提出10大關鍵，冀整頓優化基金業

內地媒體剛引述證監會主席易會滿的「重磅發聲」，以公募基金持股市值佔A股高達12.5%，截至上半年的市值約10.8萬億元（人民幣，下同），資產管理規模為23.5萬億元，促基金業要守初心，加快推進高質量發展，且提出「10大關鍵」，例如須整頓老問題，舉例的亂象如基金賺錢、基民不賺的問題仍然存在，過度激勵，以及有中介人在基金銷售過度娛樂化，為博眼球打擦邊球隻行為。

易會滿今天（8月30日）出席基金業協會年會指出，基金行業要持續提升投資管理和服務能力，全面確立穩健發展基礎，且提出10大關鍵，包括：

（1）基金的資金來源、期限和投資行為短期化問題，這方面還要加大工作力度；

（2）私募行業仍然存在多而不精、大而不強、龍蛇混雜等情况，需正本清源，加快優化行業結構；

繼續落實資管新規 加快推進整改

（3）注重加強公募基金和私募資產計劃的規範監管，繼續落實資管新規，加快推進整改，確保年底前按期完成；

（4）支持優質機構通過創新，不斷增強實力；

（5）基金賺錢、基民卻不賺，固然有投資者自身的因素，但也有行業能力和責任不匹配的問題，有重營銷輕持續服務，也有代理銷售機構和從業員背離客戶利益，誘導贖舊買新，促必須從維護投資者的合法利益加以解决；

（6）希望廣大基金機構自覺堅持客戶利益至上，為客戶創造最大價值的同時，實現公司的成長壯大；

客戶利益至上 創造最大價值

（7）堅持嚴格規範私募，打擊偽私募，推動良好市場秩序和行業生態；

（8）有機構經營理念不端正、急功近利；也有過度娛樂化或過度激勵，須堅决予以纠正；

（9）希望公募基金開展健全的金融機構治理專項行動，而私募股權管理機構要全面落實「十不得」的監管底線要求，全面梳理各種亂象；

（10）進一步深化私募基金登記備案改革，完善扶優限劣的差異化服務。

北水基金一哥對後市樂觀【下一頁

易會滿表示，最近四年多，基金業在規範中進步，截至今年7月底，規模達到23.5萬億元，較2016年底急增1.6倍，排名且從全球第九、上升至目前的全球第四。若計及私募等，規模更達約60萬億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中國證監會 金融監管機構 港股 港股通 基金

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