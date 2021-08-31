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【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資　股價現跌逾7%、失60關

股市 11:43 2021/08/31

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【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資　停售另類投資產品

中國平安 （02318） 上周公布上半年業績，期內為投資內房華夏幸福失利減值計提達359億元人民幣。外電引述兩名不具名消息人士指，中銀保監正調查平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品，相關產品一般與地產市場掛鈎。

平保股價今日低開2.6%，早市跌幅不斷擴大，低見逾3年低位58.05元，現報58.15元，跌7.4%。保險股周二也見明顯下跌，友邦 （01299） 跌3%，中國人壽 （02628） 跌1.8%。

平保回應查詢時稱，集團的地產投資規模顯著低於監管上限，但未有回應公司是受監管調查。中銀保監就未回應報道。

路透社報道指，平保是唯一被視為系統性重要的內險企業，中銀保監調查旨在掌握及控制平保的物業投資組合風險，從年初起屢要求平保提交相關文件，而且本月起在平保辦公室現場審查。

報道也引述消息指，平保今年起已忙於整理和減少地產商投資。

平保新業務價值跌近12%、中期息增一成 宣布回購最多100億人幣A股，可見【下一頁】

平保今年上半年列帳淨利潤按年跌15.5%，報580.1億元（人民幣，下同），而華夏幸福相關投資減值令平保純利減少208億元，營運利潤則需減值61億元。

換言之，若平保沒有相關減值，上半年盈利可錄得增長，不過平保另一業績關鍵指標－新業務價值，半年也倒退11.7%至273.87億元。

據中信研究報告指，平保於地產相關投資約1855億元，涉及股權、債券和投資物業等，佔集團3.8萬億元資產的4.8%至4.9%。

相關文章：

【業績│內險股】平保：逐步出售北大方正醫療以外資產 華夏幸福投資或續減值

【內險股】平保斥2937萬人幣回購A股 回購計劃宣布後翌日即入場

編輯：麥德銘

***

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港股 中國平安（02318） 中國銀行保險監督管理委員會

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