▲ 【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資 停售另類投資產品

中國平安 （02318） 上周公布上半年績，期內為投資內房華夏幸福失利減值計提達359億元人民幣。外電引述兩名不具名消息指，中銀保監正調整平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品，相關產品一般與地產市場掛鈎。

平保回應查詢時稱，集團的地產投資規模顯著低於監管上限，但未有回應公司是受監管調查。中銀保監就未回應報道。

路透社報道指，平保為唯一被視為系統性重要的內險企業，中銀保監調查旨在掌握和控制平保的物業投資組合風險，而且本月起在平保辦公室現場審查，也從年初起屢要求平保提交相關文件。報道也引述消息指，平保今年起已忙於整理和減少地產商投資。

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平保今年上半年列帳淨利潤按年跌15.5%，報580.1億元（人民幣，下同），而華夏幸福相關投資減值令平保純利減少208億元，營運利潤則需減值61億元。

換言之，若平保沒有相關減值，上半年盈利可錄得增長，不過平保另一業績關鍵指標－新業務價值，半年也倒退11.7%至273.87億元。

據中信研究報告指，平保於地產相關投資約1855億元，涉及股權、債券和投資物業等，佔集團3.8萬億元資產的4.8%至4.9%。

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編輯：麥德銘

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