【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　全日跌4%、陸金所壹帳通美股盤前瀉一成（第三版）

▲ 【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資 停售另類投資產品

中國平安 （02318） 上半年業績為投資內房華夏幸福失利減值計提達359億元人民幣。外電引述兩名不具名消息人士指，中銀保監正調查平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品，相關產品一般與地產市場掛鈎。消息引發平保周二股價最多大跌8%，引來平保多次回應事件，公司最新表示「不評論無事實依據的市場傳言」，而且否認停售另類投資產品。

平保股價周二低開2.6%，早市跌幅不斷擴大，低見逾3年低位57.65元、挫8.2%。平保半日跌7%後，中午發通告稱公司「守法合規」，午市跌幅收窄，全日仍要跌3.8%，收報60.4元，成交60億元。

平保系內中概股，陸金所（美：LU）、金融壹賬通（美：OCFT）周二盤前最新大跌14%。

平保連續兩日 三度回應事件

平保周一回應查詢時稱，集團的地產投資規模顯著低於監管上限，但未有回應公司是否受監管調查。中銀保監就未回應報道。

平保於周二中午再在聯交所發「提示性公告」，未有直接提及調查事件，強調「公司戰略清晰，各項業務經營穩健，守法合規，2021年上半年營運利潤穩健增長」，並指公司指定的信息披露媒體為內地4家證券相關官媒、上交所和聯交所網站。平保稱：

本公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為准（準）。

平保於周二尾市再回應報道指，平保集團和資產管理部門沒有銷售與房地產相關的另類投資產品，而平安信託今年一直在按照信託行業的監管要求減少與房地產相關的另類投資，但此類業務仍在正常開展。

平保新業務價值跌近12%、中期息增一成 宣布回購最多100億人幣A股，可見【下一頁】

路透社報道指，平保是唯一被視為系統性重要的內險企業，中銀保監調查旨在掌握及控制平保的物業投資組合風險，從年初起屢要求平保提交相關文件，而且本月起在平保辦公室現場審查。

報道也引述消息指，平保今年起已忙於整理和減少地產商投資。

平保今年上半年列帳淨利潤按年跌15.5%，報580.1億元（人民幣，下同），而華夏幸福相關投資減值令平保純利減少208億元，營運利潤則需減值61億元。

換言之，若平保沒有相關減值，上半年盈利可錄得增長，不過平保另一業績關鍵指標－新業務價值，半年也倒退11.7%至273.87億元。

據中信研究報告指，平保於地產相關投資約1855億元，涉及股權、債券和投資物業等，佔集團3.8萬億元資產的4.8%至4.9%，明顯低於監管要求的30%上限。

（第二版更新股價表現，第三版更新平保周二兩度回應事件）

相關文章：

【業績│內險股】平保：逐步出售北大方正醫療以外資產 華夏幸福投資或續減值

【內險股】平保斥2937萬人幣回購A股 回購計劃宣布後翌日即入場

編輯：麥德銘

***

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台」

重溫今早財經節目：

9：00《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點 內地監管仍受關注

01：17 - 美股市況速覽 標指納指再創新高

03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析

09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路

10：27 - 中央嚴管未成年人打機 縢訊 （00700） 又中箭

13：58 - 科技指數反彈又回吐 支持位在哪？

16：07 - 港股開市前市況速覽

17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）

18：48 - 美團 （03690） 業績解讀 股價前景點睇

23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示

31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919） 、 （01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）

33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景

35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景

38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景

39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？

44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景

46：24 - 納指尚有多少水位上 ETF推介：QQQ.US

47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US

48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？

50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析

52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？

53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？

55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？

57：40 - MPF持倉比例 美股vs港股怎配置？

58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？

01：01：05 -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景

01：02：30 - 港股開市後市況速報

01：04：40- 財經日誌提提你