女記者訪塔利班創歷史 7日後因恐懼逃亡

塔利班重奪阿富汗政權後，多次表示會尊重女性權利，更有塔利班高級官員接受阿富汗私營電視台女主播採訪，向國際展示塔利班改革的一面。惟該名女主播早前已離開阿富汗，因為她與其他民眾一樣，恐懼活在塔利班政權下。

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塔利班8月中旬重奪阿富汗政權後，高級官員哈馬德（Mawlawi Abdulhaq Hemad）打破塔利班拒絕與女性同場的傳統，同意接受Tolo電視台新聞女主播阿爾甘德（Beheshta Arghand）的訪問。這次訪問成功創造歷史，頓時成為國際新聞。

阿爾甘德回憶當時訪問哈馬德時，希望她的言論能代表所有阿富汗女性，於是向哈馬德表示想要爭取女性權利、繼續享有工作及融入社會機會。

其後，阿爾甘德亦訪問巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai），是馬拉拉首度接受阿富汗電視台訪問。阿爾甘德一舉成名，成為當地知名記者及女主播。

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惟現年24歲的阿爾甘德於採訪馬拉拉的兩日後，最終決定尋求協助離開阿富汗，上周二（24日）與家人乘搭卡塔爾的軍機逃離當地。

她向美國有線新聞網絡（CNN）透露，自己與其他阿富汗平民一樣，出於對塔利班的恐懼，決定離開阿富汗。

阿爾甘德在中學時代已決定成為記者，於喀布爾大學畢業後，先後在不同媒體工作。她加入Tolo電視台擔任新聞主播不足兩個月，塔利班已重奪當地政權。

Tolo電視台負責人穆赫塞尼（Saad Mohseni）表示，阿爾甘德的處境反映阿富汗局勢，幾乎所有知名的記者及主播已離開，電視台正面對人才流失，但仍需要如常運作的困境。

責任編輯：郭麗明