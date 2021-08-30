【英倫的天空@iM網欄】入住英國屋 、打理花園有秘訣

好多香港朋友來到英國，都會租住有私人花園的房屋，感受下家有私人樓梯上落及花園的滋味，特別是英國的House 同分層單位的租金相差不多，而英國房屋的空間感總能滿足一家人各方面需求，媽媽立即有個偌大的廚房，爸爸有車位泊返架靚車，小朋友又可以有私人空間；在花園中間放個彈跳床都重得。

「大衞叔叔，入住屋仔真係好開心；有個設備齊全的大㕑房；太太立即廚神上身，好有心機研究廚藝；但太太要我負責打理花園；我現在老鼠拉龜，無從入手？」

很多香港人都沒有園藝經驗，當然會懊惱點樣打理屋企嘅小花園，要栽種那類品種嘅花草，同埋點樣保養花園草皮。首先；必須添置基本的園藝工具 — 剪草機 (見議用叉電式）用來鏟草；剪草機寧願貴少少買架好的，工欲善其事，必先利其器，朋友貪平買了架駁電線的剪草機；又要拉拖板；又驚剪草剪埋電線；最後後悔不已。另外是園藝鉸剪、有不同呎吋選擇；用來修飾枝葉，此外手套，泥鏟等小工具也是基本的。

選購工具可以去英國的 Homebase, B&Q, Wayfair, Wilko 比較下。另外；如在倫敦介紹你去位於Fulham 的 The Palace Gardener ；該公司提供工具外，還有室內同室外植物、戶外傢俬、園藝燒烤爐，同埋一系列嘅種植、設計同維護服務。中心的園藝師對戶外植物同園藝有豐富嘅知識，熱情地解答客人嘅疑問。

The Palace Gardener 入口放置各種精美嘅花藝，還設美麗的戶外花園區，種滿新鮮嘅香草同各式花果盆栽。店舖內設置一間精緻的玻璃屋咖啡館 - Glasshouse Cafe，咖啡館由富餐飲經驗嘅意大利家庭 Massarellas 經營。咖啡館運用新鮮、優質嘅蔬菜製作輕食、水準很好。咖啡館亦貼心提供適合小朋友嘅兒童菜單，家長帶孩子同小狗嚟咖啡館可以盡情放鬆心情，邊聊聊天，邊吸取靈感佈置花園。

園藝也是英國人文化之一；將花園打理得井井有條，滿綠繁錦，既滿足又得到家人朋友欣賞，而且種植花草也是很好的心靈治療方法。提醒大家如果家裏有大樹；則最好找專業人員修理樹幹，始終爬高有危險；不要免強自己來。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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