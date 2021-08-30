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啟德THE HENLEY III加推45伙　開放式折實669萬起　最快本周末推售

股樓投資 09:01 2021/08/30

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恒地（00012）旗下啟德新盤THE HENLEY III上周四（26日）公布首張價單後隨即開始收票，消息指，項目收票三日已暫收逾400票，以首批81伙計，超額近4倍。發展商隨即加推價單第2號應市，新一批單位共涉及45伙，折實價由669.2萬元起。

THE HENLEY III價單第2號涵蓋開放式至兩房單位，實用面積由238至540平方呎不等。發展商繼續提供最高5%折扣，以此優惠率計，整批折實售價由669.2萬元起，至最貴1,803萬元，而折實呎價由25,246元至33,385元，折實平均呎價則為28,682元。

延伸閱讀︰

THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗　有多功能衣帽間扮靚【下一頁

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延伸閱讀︰啟德THE HENLEY III價單公布　 恒地：開價克制　開放式238呎折實價625萬【下一頁

恒地營業（一）部總經理林達民指，新一批單位當中包括全新推出戶型及向啟德體育園與維港海景單位，因此價格上調約1.7%，而整批以價單定價計，市值約4.71億元。他續稱，項目有機會於短期內再加推第3張價單，加推單位仍有加價空間，並表示最快周末起推售。

同場加映︰【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

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撰文 : 謝昕蕎

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