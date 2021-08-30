【加密貨幣】「沽神」基金經理保爾森　直言加密貨幣是泡沫　看好黃金表現

有「沽神」之稱的基金經理保爾森（John Paulson）表示，加密貨幣只是一場泡沫，不建議任何人投資。

保爾森在受彭博電視訪問時指出，隨著貨幣供應激增，通脹水平隨之上漲，可能會令通脹超出目前所預期水平。故此，他多年來一直看好的黃金表現，「會迎來閃亮時刻」，因黃金在通脹時期表現很好。

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另外，他亦提到特殊目的收購公司（SPAC）將是一種失敗的主題，又直言加密貨幣是一場泡沫，最終會證明是一文不值，不建議任何人投資加密貨幣。

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責任編輯：黃苑筠