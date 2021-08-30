▲ 【恒大3333】恒大系股價暴跌 許家印富豪朋友哪個最傷？

恒大 （03333） 屢傳財困，今年以來， 股價暴跌逾7成。過去，當恒大陷入困境時，許家印的牌友、「鋤Dee會」成員都有出手支持，如買入其公司的股份、增持債券，然而，隨著恒大系股價暴跌，許家印的富豪朋友也蒙受重大損失，更涉及多間上市公司管理層。

恒大股價今年已下跌約77%、恒大物業 （06666） 較發行價低34%、恒大汽車 （00708） 今年已下跌約8成。 彭博盤點了部分恒大投資者現在的情況。

恒大汽車1月配股 投資價值縮水7成

今年1月，許家印向6位投資者定向增發了260億元（34億美元）恒大汽車股票。（1）京基集團董事長陳華通過一家子公司個人向恒大汽車投資50億元；（2）內地上市公司中洲控股創辦人黃光苗通過一家子公司個人投資50億元；（3）中國燃氣 （00384） 董事長劉明輝 投資30億元；（4）王忠明的翠林全球投資有限公司投資50億港元；（5）華人置業 （00127） 前大股東劉鑾雄的妻子行政總裁陳凱韻（甘比）投資30億港元；（6）王開國通過和益榮國際貿易有限公司投資50億港元。

這次配售正值電動汽車製造商受追捧以及股市飆升之際，配股消息出爐次日，恒大汽車上漲超過50%。不過，如今相關投資已縮水逾70%。該批股份有12個月的禁售期，由於禁售協議，戰略投資者至今仍無法賣出股票。

恒大物業基石投資者達23位

恒大物業去年11月在港上市，籌資143億港元，基石投資者數量達到23位。雖然這些投資者在6月2日之後就可以售出股份，但還有一些利益相關者的禁售期一直延續到12月2日。

報道指，恒大汽車定向增發中的3位戰略投資者也是恒大物業的基石投資者。甘比是上市前融資的最大支持者，認購5%的股份、京基集團認購了2.36億元。中洲控股的控股創始人出資2億元。

華置、中策損手

早前華置公布，截至6月底中期盈轉虧蝕3,728.4萬元；去年同期則錄得溢利7.9億元，並已購入8.6億股中國恒大股份，持股達6.5%，截至6月底，恒大股份之公平值變動的累計未變現虧損，由去年底的7.8億元，大幅增至今年六月底的48.9億元。

另外，獲新世界 （00017） 鄭家純支持的中策集團 （00235） 上周表示，其持有 1.336 億股恒大汽車股票。集團確認透過損益按公允值列帳之金融資產淨虧損約1.52億元，主要由於期內所持有的上市股本證券組合之公允值淨減少，當中包括投資於恒大汽車之上市股份之公允值減少約1.74億元。公司表示，將在適當時候考慮出售全部或部分恒大汽車股份。根據其8 月24日的一份聲明，中策還出售了恒大債券，虧損3,676萬港元。

債券神秘買家亦「損手」

報道又指，根據一份港交所公告，由潘政任大股東的滙漢控股 （00214） 在7月份披露，持有約10億美元恒大債券，根據《彭博》彙編的數據，鑑於恒大債券的交易價格接近歷史低點，潘政的公司及其附屬公司已披露的持股而面臨未實現虧損。

蘇寧「捨己為人」

論最壯烈的，則非蘇寧莫屬。去年9月蘇寧前董事長張近東放棄了對恒大200億元人民幣的股權回購要求後，最後更自身難保。蘇寧易購因此需要引入國資、阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 等戰略投資者後，蘇寧易購董事會最後進行改選，創始人張近東宣布辭任蘇寧易購董事長，改為擔任名譽董事長。

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編輯：吳敏芳

