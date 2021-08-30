【大行點睇】比亞迪獲多間大行睇好　 摩通上調目標價100元　里昂料明年分拆半導體業務上市

比亞迪（01211）獲野村、里昂及摩通發報告唱好。其中，比亞迪(01211)在中國的電動車品牌中處於頂點位置，加強該行對比亞迪將繼續在電動車市場獲得份額預期。該行看好比亞迪的綜合業務模式，看好其技術實力和引人注目的車型陣容。重申「買入」評級，目標價由280元提高到320元。

里昂認為，面對半導體芯片和電池的短缺，特斯拉和大眾等汽車製造商已制定建立自己的電池能力的路線圖，證明可靠電池來源的重要性。因此認為比亞迪作為少有的能夠在內部生產電池、半導體和電子系統的企業，應該獲得估值溢價。



里昂提到，未來一年比亞迪股價表現的多重驅動力包括技術領先、引人注目的車型陣容、盈利持續復甦的催化劑、與外部汽車製造商的電池供應合同，以及其半導體業務可能在2022年上市。

另一間大行摩通亦指，集團有非常強勁的積壓訂單，以及其電池廠生產瓶頸問題減輕所支持，集團新能源車銷量於今年下半年可倍翻，且電池業務有機會獲得外部客戶訂單。另外，若集團的半導體業務能夠成功上市，技術上可成正面的催化劑。摩通上調比亞迪股份目標價，由250元升至350元，評級維持「增持」。

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