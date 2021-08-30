Wetland Seasons Bay再度即日沽清　發展商極速加推　折實平均呎價15492

新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，於過去周六（28日）舉行次輪銷售，即日沽清全數300伙單位，並於昨日（29日）加推第6號價單，涉及123伙，實用面積268至795平方呎，價單定價由521.41萬元起，至最貴1,424.22萬元，實用呎價約16,282至22,804元，以最高總折扣率，即17.5%計，折實價由430.16萬元起，至1,174.98萬元，折實呎價則約13,432至18,813元。

新地副董事總經理雷霆表示，有見市場反應熱烈，向隅客眾多，故加推123伙應市，折實平均呎價約15,492元，少部份單位有約2%的加幅，但由於單位的景觀及座向更佳，故屬原價加推，又指最快於本週末舉行第三輪銷售。

新地代理總經理胡致遠表示，項目價單第6號首度推出開放式單位，當中入場價單位是第5A座1樓B6單位，實用面積為268平方呎，開放式間隔，折實價430.16萬元，又指將視乎收票情況考慮加推單位。

示範單位

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