【理財智慧】新手投資策略（一） 甚麼是基本分析？

對於新手投資，不論是短炒還是等收息，投資捕捉時機十分重要，投資策略尋找投資機會，最普遍就分為兩大類：基本分析（Fundamental analysis），以及技術分析（Technical analysis） ，兩者各有好處，本文先會講解何謂基本分析。

「基本面」分析

投資者可透過基本分析，利用基本面分析，識別那些可能存在盈利空間但被低估的股票。基本分析，就是了解股票的基本面，即了解公司的盈虧、現金流、資產負債、利潤幅度、回報率等企業財務數據。另外，還要對宏觀、微觀經濟、相關行業前景、有關公司在行業的地位、領先之處、公司營商地區的法規和市場特性、利率和外匯走勢有一定認知。

比較股價

在股價方面，要把當前股價與同其他類似行業的股票比較，再去研究當地同類型企業的市盈率 (PE)、債務股權比率(D/E)、市帳率(P/B)、各種經濟指標等等資料，分析股票的股價是否被低估或高估。

總括而言，基本分析是透過比較同類企業的現價以及預計的將來業績增長，去決定股票定價有否被低估或高估，如果低估即抵買，若已買入，股價被高估時就是時候賣出。一般來說，基本分析的投資回報期通常較長，著名股神巴菲特（Warren Buffett）就是以基本分析的策略買入或賣出。

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編輯 : 龍紀瑩