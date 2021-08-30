【新奇兼職】Bless International Group Limited請切果員 時薪65元至70元 需1年經驗

Bless International Group Limited聘切果員，時薪65元至70元，職位雖然沒有學歷要求，但要有1年經驗，職位主要負責洗切水果和蔬菜。有關職位的工作時間為下午3時至下午9時，每週工作3天至4天，輪休，每天工作5至6小時。

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可致電24121008與BLESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED許小姐聯絡。

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責任編輯：羅浩濂