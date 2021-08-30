【大行點睇】大和指信達生物今明兩年無可避免面對收入壓力　削目標價近30%

大和發表研究報告，指信達生物(01801) 上半年產品收入按年升101%符該行預期；不過，次季核心產品sintilimab收入按季持平於7億元人民幣，生物仿製藥貢獻公司較大收入佔比。報告稱，信達生物今明兩年無可避免面對收入壓力，或導致估值向下重評。評級由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由92元降近三成至67元。



報告稱，在競爭加劇下，次季sintilimab收入按季持平，增長展望暗淡。sintilimab正面對史無前例的競爭，為維持競爭力，公司透過病者支援計劃將sintilimab降價40%，至每年4萬元人民幣(下同)，料銷量需增加2.5倍以抵銷降價影響。不過，大和料即將到來的2021年國家醫保藥品目錄(NRDL)談判中，sintilimab將會大幅降價，今年下半年起其他新PD-1 mAbs藥品進入市場，sintilimab料增長艱難。因此，報告下調sintilimab內地市場峰值銷售預測30%至45億元。

該行下調信達生物今明兩年收入預測25%及28%，考慮今年NRDL談判的不確定性，建議投資者暫時避開所有產品線具PD-1 mAbs的生物科技股。

大行對信達生物評級及目標價：

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