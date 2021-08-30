【業績｜電動車】理想汽車次季收入50.4億人幣　料第3季收入介乎69.8億至72.5億人幣

理想汽車 （02015） （美：LI）公布，第2季收入錄50.4億元（人民幣．下同），按年增長158.8%，按季增長40.9%，勝市場預期。期內，經調整虧損6510萬元，去年同期虧損1.59億元；上季為虧損1.77億元。

公司第2季汽車交付量17575輛，按年增長166.1%。期內，汽車收入49億元，按季增長41.6%；造車毛利率為18.7%，按季上升1.8個百分點。截至7月底，公司擁有109家零售中心，覆蓋67個城市，並於134個城市運營176家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

理想汽車預計，第3季收入介乎69.8億至72.5億元，相當於按年增長177.8%至188.9%；汽車交付量約為25000至26000輛，相當於按年增長188.7%至200.2%。

早前另外兩間中國造車新勢力，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車 （09868） 均已公布業績，兩間公司次季收入分別為84億及37.6億元。

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編輯：區嘉俊

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