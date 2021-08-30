【經濟復甦】豐田汽車7月全球產量增長11% 強調疫情帶來影響有限

全球半導體供應不足，令世界各地汽車企業大感苦惱的議題，日本豐田汽車公司今日（30日）在7月的全球產量為773,135輛，較去年同期增長11.9%，是連續11個月同比增長。其發言人指，雖然全球經濟已經逐步復甦，但現時全球半導體不足及東南亞疫情嚴峻，令採購汽車零件進度停滯，強調帶來的影響有限。

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在7月份產量當中，海外產量增長6.1%至463,997輛，而亞洲則增了9.1%，而日本國內增長了21.8%至463,997輛，惟在北美則減少了7.2%。

從8月起，公司預料有關半導體採購更加嚴峻，未來會進一步打擊汽車生產綫，仍尋找解決相關替代方案；同時公司亦透露有計劃減少9月的全球產量較原訂計劃減少4成，預料這個情況會持續一段時間。

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責任編輯：潘曉豐