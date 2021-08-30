FedEx Express 推出「寄送月餅到海外」優惠　指定日期可獲40%運費折扣

FedEx Corp. （紐約證交所股份代號：FDX）旗下附屬公司兼全球其中一家最具規模的速遞運輸公司FedEx Express（FedEx）於香港推出「寄送月餅到海外」優惠計劃。由2021年8月16日至9月22日，未有FedEx帳戶的寄件人，於10個指定FedEx服務站／投遞地點，投遞、託運月餅到海外及付款可獲40% 運費折扣。

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