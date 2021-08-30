FedEx Express 推出「寄送月餅到海外」優惠　指定日期可獲40%運費折扣

上一篇文章
【樓市熱話】想上車睇樓逾30間 僅3間合心水 其中一間竟被網民一致否決 「唔好屈就一定要3揀1」
FedEx Corp. （紐約證交所股份代號：FDX）旗下附屬公司兼全球其中一家最具規模的速遞運輸公司FedEx Express（FedEx）於香港推出「寄送月餅到海外」優惠計劃。由2021年8月16日至9月22日，未有FedEx帳戶的寄件人，於10個指定FedEx服務站／投遞地點，投遞、託運月餅到海外及付款可獲40% 運費折扣。
|地區
|地址
|營業時間
|香港島
|09:00 - 19:30 (星期一至五)
|金鐘夏愨道18號海富中心一樓 70號店
|09:00 - 18:00 (星期六)
|星期日及公眾假期休息
|09:00 - 22:00 (星期一至五)
|柴灣 祥利街22- 24號合時工業大廈地下
|09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
|星期日休息
|九龍
|09:00 - 19:30 (星期一至五)
|尖沙咀麼地道63號好時中心地下 1 號店
|09:00 - 18:00 (星期六)
|星期日及公眾假期休息
|09:00 - 22:00 (星期一至五)
|觀塘偉業街185號恆生工業大廈地下
|09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
|星期日休息
|09:00 - 22:00 (星期一至五)
|九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心地下 3-6室
|09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
|星期日休息
|新界
|09:00 - 22:00 (星期一至五)
|元朗屏山新起村街11號中運汽車大廈 地下B
|09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
|星期日休息
|09:00 - 22:00 (星期一至五)
|荃灣楊屋道168號嘉民國際訊通中心3樓
|09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
|星期日休息
|09:00 - 22:00 (星期一至五)
|荃灣楊屋道168號嘉民國際訊通中心6樓2至3室
|09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
|星期日休息
|09:00 - 22:00 (星期一至五)
|沙田石門安睦街28號永得利中心五樓 B室
|09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
|星期日休息
|大嶼山駿坪路10號香港國際機場亞洲空運中心208室
|08:30 - 19:00 (星期一至六及公眾假期)
|星期日休息