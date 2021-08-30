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FedEx Express 推出「寄送月餅到海外」優惠　指定日期可獲40%運費折扣

理財智慧 17:57 2021/08/30

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FedEx Corp. （紐約證交所股份代號：FDX）旗下附屬公司兼全球其中一家最具規模的速遞運輸公司FedEx Express（FedEx）於香港推出「寄送月餅到海外」優惠計劃。由2021年8月16日至9月22日，未有FedEx帳戶的寄件人，於10個指定FedEx服務站／投遞地點，投遞、託運月餅到海外及付款可獲40% 運費折扣。

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地區 地址 營業時間
香港島   09:00 - 19:30 (星期一至五)
金鐘夏愨道18號海富中心一樓 70號店 09:00 - 18:00 (星期六)
  星期日及公眾假期休息
  09:00 - 22:00 (星期一至五)
柴灣 祥利街22- 24號合時工業大廈地下 09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
  星期日休息
九龍   09:00 - 19:30 (星期一至五)
尖沙咀麼地道63號好時中心地下 1 號店 09:00 - 18:00 (星期六)
  星期日及公眾假期休息
  09:00 - 22:00 (星期一至五)
觀塘偉業街185號恆生工業大廈地下 09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
  星期日休息
  09:00 - 22:00 (星期一至五)
九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心地下 3-6室 09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
  星期日休息
新界   09:00 - 22:00 (星期一至五)
元朗屏山新起村街11號中運汽車大廈 地下B 09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
  星期日休息
  09:00 - 22:00 (星期一至五)
荃灣楊屋道168號嘉民國際訊通中心3樓 09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
  星期日休息
  09:00 - 22:00 (星期一至五)
荃灣楊屋道168號嘉民國際訊通中心6樓2至3室 09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
  星期日休息
  09:00 - 22:00 (星期一至五)
沙田石門安睦街28號永得利中心五樓 B室 09:00 - 18:00 (星期六及公眾假期)
  星期日休息
大嶼山駿坪路10號香港國際機場亞洲空運中心208室 08:30 - 19:00 (星期一至六及公眾假期)
星期日休息
大嶼山 石門 金鐘 香港國際機場 汽車 香港 運輸 服務 柴灣 元朗

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