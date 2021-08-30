【新股IPO】順豐大敵「極兔速遞」擬由美轉港IPO籌約78億　因憂慮潛在中國監管

▲ 印尼快遞公司J&T Express憂慮中國監管 擬棄美赴港IPO籌約78億

外電引述消息指，印尼快遞公司極兔速遞（J&T Express）考慮將上市地點由美國改為香港，最快於明年來港IPO，擬集資約10億美元（約77.88億港元）。據指，極兔速遞正與美國銀行、中金公司、摩根士丹利合作上市事宜，上市計劃仍在初步階段，上市時間表及規模或有變。

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極兔速遞此前計劃最快第四季到美國上市，消息人士指，公司轉換上市地點或因早前中國監管機構宣布對海外上市公司進行審查。雖然極兔速遞在2015年於印尼首都雅加達成立，但公司有數名中國投資者，而且物流公司亦有重要業務在當地，這引起公司內部對潛在中國監管的憂慮。

消息又指，極兔速遞或會在香港上市後再到美國上市。

極兔速遞、美國銀行、中金公司和大摩拒絕評論。

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極兔速遞於2015年創立，創辦人為內地手機製造商Oppo創辦人陳明永及Oppo印尼業務首席執行官李杰。公司的業務經營遍及印尼、馬來西亞、越南、泰國、中國、新加坡及柬埔寨等，並以進取價格及擴充見稱，為順豐及圓通等競爭對手。

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編輯：袁諾曦

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