【互聯網監管】王者榮耀宣布未成年每周打機限3小時　騰訊全日跌轉升3%（第三版）

內地在9月開學前，再度收緊 監管 未滿18歲的青少年人玩 網絡遊戲， 國家新聞出版署周一發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

換言之，若沒有法定假期，內地青少年人一周只可打網絡遊戲3小時。

王者榮耀發布防沉迷措施升級公告，自8月31日開始，根據國家新聞出版署發布的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，陸續升級防沉迷措施。

【遊戲時長限制】未成年用戶僅可在周五、周六、周日和假期的20至21時進行遊戲。

【遊戲消費限制】未滿12周歲的用戶無法進行遊戲充值；

12周歲以上未滿16周歲的用戶，單次充值上限50元人民幣，每月充值上限200元人民幣；

16周歲以上未成年用戶，單次充值上限100元人民幣，每月充值上限400元人民幣。

【遊客模式限制】全面關閉iOS遊客體驗模式

【單機模式限制】8月31日更新後，單機模式玩法暫時關閉。

具有遊戲業務的股份周二早段齊大跌，騰訊 （00700） 曾跌3.9%，低見447.2元，不過午後反彈倒升，更以全日高位收市，高收481.2元，升3.3%；網易 （09999） 維持全日跌勢，收市報141.7元，跌2%。

另外，嗶哩嗶哩 （09626） 由跌逾7%收窄至1%，收報600元、小米 （01810） 由跌3%轉升0.6%，收報25元；中手游 （00302） 收市跌幅收窄至2%；心動 （02400） 轉升4%；IGG （00799） 跌1%。

早在內地當局出手前，騰訊月初已收緊未成年遊戲用戶在線時長，非節假日從1.5小時降至1小時，節假日從3小時降至2小時。未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費。

內地當局最新要求較騰訊自律措施更為嚴厲。騰訊回應查詢時稱，會嚴格遵守，積極落實。

騰訊以外，小米、三七互娛都宣布9月1日可完成調整，落實國家要求。。

騰訊手遊《光與夜之戀》禁止未成年玩家登陸 內地首例，詳見【下一頁】

嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求

《通知》同時要求，嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

文件又指，各級出版管理部門需要加強對防止未成年人沉迷網絡遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理；要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

（第二版加入騰訊回應、第三版加入王者榮耀通告）

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編輯：麥德銘

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