【互聯網監管】內地限未成年人僅可周末、假期每日玩網絡遊戲1小時　騰訊：嚴格遵守、網易盤前跌7%（第二版）

內地再度收緊未成年人 網絡遊戲監管， 國家新聞出版署發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

早在內地當局出手前，騰訊 （00700） 月初已收緊未成年遊戲用戶在線時長，非節假日從1.5小時降至1小時，節假日從3小時降至2小時。未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費。

內地當局最新要求較騰訊自律措施更為嚴厲。騰訊回應查詢時稱，會嚴格遵守，積極落實。

有關規定公布後，網易ADR（美：NTES）跌7%，暫報86.36美元。以網易1股ADR相當於5股普通股，網易ADR折合相當於港股134.5元，較網易 （09999） 周一收市價144.7元，低7%。

《通知》同時要求，嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

文件又指，各級出版管理部需門要加強對防止未成年人沉迷網絡遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理；要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

（第二版加入騰訊回應）

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編輯：麥德銘

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