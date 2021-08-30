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【大行點睇】長城績後升近7%　獲8間大行予正面評級

股樓投資 17:33 2021/08/30

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長城汽車（02333）上周五公布中期業績，半年多賺2.1倍至35.29億人民幣，今日獲8間大行集體唱好，股價升近7%。看好大行包括交銀國際、摩通、美銀證券、招銀國際。另外，東吳證券、華西證券、光大證券及銀河證券則看好長城A股（滬：601633）。

其中，美銀證券指長城汽車第二季收入按年增31%，毛利持平在17.4%，主因產品組合改變。該行指公司有強勁的產品週期，而且管理層亦有清晰的長遠目標，包括成為全球10大汽車品牌、以及至2025年全球銷售達50萬架等，升其2021至23年盈利預測分別2%、3%及2%，目標價由35.7元升至40元，評級維持「買入」。

 

大行對長城汽車評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

長城汽車（02333） 港股

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