【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全

相信不少女性都曾幻想過要開一家咖啡店，又或在有懷舊氣息的地方工作。可惜香港地少人多，不但沒有金錢去開店，更找不到舊風格的公司。今次介紹的單位是新界將軍澳翠嶺峰，屬「資助出售房屋」，410呎的面積能有一個在家咖啡廳，懷舊氣氛令不同年代的兩母女都適合居住。

裝修前：

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由於預算十分緊張，業主又想要一個北歐文青風格的設計，還不想用上地台和櫃子，令裝修公司Round Table Creation遇上不少難題。先要考慮用最少的金錢做到業主要求，後又要思考如何有足夠的儲物空間等。

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單位本身不需要改動水電，牆身已髹上白色油漆，大大節省了成本。裝修公司考慮到白色牆身過於單調，又在玄關旁安裝了柚木櫃，以深色的木紋點綴空間。飯廳的角落配備了咖啡櫃，配上淺色的木圓桌，四四方方的椅子，令人感覺隨性又大方，閒時喝一杯咖啡，猶如身在文青咖啡店。

香港人講究風水，最怕一入屋就看到整個客廳，「喜迴旋，忌直衝」，財氣會走光。為了避免這個情況，設計師利用格子櫃分隔了飯廳和客廳，更放在玄關前，防止開門見廳。

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和客廳一樣，主人房同樣用了木紋傢私調整了整體風格，看起來不焗束。業主不喜歡地台，設計師怕用成套的傢私會顯得死板，就用了活動家具（ loose furniture）做隨性感覺。為了盡用空間，又加上了入牆收納櫃。最特別的是，冷氣機前安裝了百葉簾，在充滿懷舊氣息的房間不顯得兀突，拉上去又能吹到空調，一舉兩得。

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母親上了年紀，最怕她摔倒又或撞傷，設計師特意在她房間使用圓角家具，令業主不用擔心母親的安全。老人家又不愛死氣沉沉的色調，房間就用上了淺色櫃子，明亮又美觀。

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工程前準備及完工清潔工作：約一萬元

油漆：約三萬元

訂造傢俬：約七萬五千元

活動家具、燈飾、窗簾、裝飾：約六萬元

雜項及設計費連工程管理 ：約一萬五千元 合共 ：約十九萬元

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圖片由設計公司Round Table Creation提供

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責任編輯：張瑋婷