  • 29°C
香港時間 : 2021830日 (一) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京環球度假區下月20日開幕　包括環球影城主題公園

環球政經 19:10 2021/08/30

分享：

北京環球度假區今（30日）公布將於9月20日開幕，北京環球影城主題公園、兩家度假酒店、北京環球城市大道將正式開放。在正式開園後，北京環球影城主題公園需憑門票進入，而在北京環球城市大道，遊客無需購票即可前往，屆時入園客流量將根據疫情防控需要進行管理與調整。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

北京環球度假區是亞洲的第三座，全球的第五座環球影城主題樂園。度假區包括北京環球影城主題公園，北京環球城市大道，以及環球影城大酒店及諾金度假酒店2間度假酒店。

北京環球影城主題公園設7大主題景區，包括：哈利·波特的魔法世界、變形金剛基地、功夫熊貓蓋世之地、好萊塢、未來水世界、小黃人樂園，以及侏羅紀世界努布拉島。另外，園區共37處騎乘娛樂設施及地標景點、24場娛樂演出、80家餐飲及30家零售門店，總面積超4平方千米，一期占地159.57公頃；二期占地165.83公頃，計畫建設包含中國元素的主題公園，引入中國文化和孫悟空等。

【騰訊700】網信辦公布新規整改飯圈文化 騰訊將清理粉絲群組 禁未成年人參與應援消費 【見下頁

北京環球度假區稱，將密切關注疫情防控動態，及時根據疫情防控要求適時調整開園活動及相關籌備工作，包括在必要時對開園日期進行動態調整，並確保提前告知遊客。為了確保正式開園後每位遊客及工作人員的健康和安全，園區各處將細緻落實疫情防控的相關要求。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

門票 環球影城 酒店 北京 中國 主題樂園

上一篇文章

【理財智慧】新手投資策略（一） 甚麼是基本分析？

下一篇文章

【職場推介】投身銀行業由Teller做起 中學畢業就可入行 月薪可逾3萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

發大財！全球最富有反抗組織 外媒分析塔利班四大財源
發大財！全球最富有反抗組織 外媒分析塔利班四大財源
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒