北京環球度假區下月20日開幕　包括環球影城主題公園

北京環球度假區今（30日）公布將於9月20日開幕，北京環球影城主題公園、兩家度假酒店、北京環球城市大道將正式開放。在正式開園後，北京環球影城主題公園需憑門票進入，而在北京環球城市大道，遊客無需購票即可前往，屆時入園客流量將根據疫情防控需要進行管理與調整。

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北京環球度假區是亞洲的第三座，全球的第五座環球影城主題樂園。度假區包括北京環球影城主題公園，北京環球城市大道，以及環球影城大酒店及諾金度假酒店2間度假酒店。

北京環球影城主題公園設7大主題景區，包括：哈利·波特的魔法世界、變形金剛基地、功夫熊貓蓋世之地、好萊塢、未來水世界、小黃人樂園，以及侏羅紀世界努布拉島。另外，園區共37處騎乘娛樂設施及地標景點、24場娛樂演出、80家餐飲及30家零售門店，總面積超4平方千米，一期占地159.57公頃；二期占地165.83公頃，計畫建設包含中國元素的主題公園，引入中國文化和孫悟空等。

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北京環球度假區稱，將密切關注疫情防控動態，及時根據疫情防控要求適時調整開園活動及相關籌備工作，包括在必要時對開園日期進行動態調整，並確保提前告知遊客。為了確保正式開園後每位遊客及工作人員的健康和安全，園區各處將細緻落實疫情防控的相關要求。

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